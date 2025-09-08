Palermo, incendio in un falegnameria: intossicata una donna

Un incendio è divampato, nella mattinata di oggi, all’interno di una falegnameria a Palermo. Il fumo sprigionato dalle fiamme ha intossicato una donna che abita sopra la struttura. La donna è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 arrivato sul posto con un’ambulanza dopo che l’allarme per quanto successo è stato lanciato. Sul posto sono intervenute anche diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno spento l’incendio ed eseguito la bonifica. Sono in corso accertamenti per individuare le cause dell’incendio.