Palermo, incendio in un centro scommesse

Foto da vigili del fuoco di Palermo su Facebook

Un incendio è divampato all’interno di un centro scommesse in via Gino Zappa a Palermo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Al momento, non risultano persone rimaste ferite nel rogo. Intanto, al centro scommesse palermitano sono arrivati anche gli agenti di polizia per gli accertamenti del caso e tecnici dell’Enel per effettuare delle verifiche sull’impianto elettrico.