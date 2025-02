Palermo, a fuoco una casa durante i lavori di ristrutturazione

Foto di Comitato idonei VVF

Fiamme all’interno di una casa in ristrutturazione a Palermo. L’incendio è divampato dentro un appartamento in vicolo della Rosa dell’Alloro. Stando a quanto emerso finora, il rogo si sarebbe sviluppato mentre gli operai stavano sistemando la guaina a protezione del tetto. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento delle fiamme e pere evitare che possano propagarsi alle abitazioni vicine.