Siracusa, bomba carta contro un bar. È il secondo episodio in 48 ore

13/12/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Una bomba carta è stata fatta esplodere la notte scorsa a Siracusa. L’ordigno, secondo quanto riporta l’AGI, è stato piazzato davanti a un bar che si trova in via Salvatore Monteforte. Il boato ha svegliato i residenti che hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che si sono occupati dei rilievi del caso e hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.

Bomba carta a Siracusa: due episodi in 48 ore

Utili alle indagini potrebbero essere le immagini dei sistemi di videosorveglianza, che sono state acquisite dalle forze dell’ordine. L’episodio arriva a breve distanza dalla bomba carta piazzata davanti alla pasticceria Brancato, in zona Grottasanta. L’esplosione ha danneggiato la saracinesca e la vetrina dell’attività commerciale.

Questi fatti che riaccendono le preoccupazioni in città. Siracusa non è nuova ad azioni di questo tipo che si registrano con una certa costanza da almeno dieci anni. Il sindaco Francesco Italia aveva già espresso allarme per il ripetersi di atti intimidatori dopo mesi di apparente tranquillità. A destare inquietudine è la ravvicinata sequenza di episodi simili. Sono in corso verifiche per accertare eventuali collegamenti tra i fatti. 

