Grammichele, incendia l’auto dell’ex moglie: il 64enne le aveva già puntato un coltello alla gola

Un uomo di 64 anni a Grammichele (in provincia di Catania) ha dato fuoco all’auto della sua ex moglie. Il 64enne era già stato denunciato dalla donna, a cui aveva perfino puntato un coltello alla gola, e condannato dal giudice per l’udienza preliminare di Caltagirone a quattro anni e dieci mesi di reclusione. Adesso, l’uomo è indagato per maltrattamenti in famiglia e danneggiamento ed è finito nel carcere di Caltagirone.

Secondo quanto è stato ricostruito finora nel corso delle indagini dei carabinieri, l’uomo avrebbe avuto il fine di «fare recedere la ex moglie dalla decisione di interrompere il loro rapporto matrimoniale». Influenzato anche dall’abuso di sostanze alcoliche, l’uomo avrebbe inviato numerosi messaggi all’ex moglie per manifestarle i propri sentimenti e chiederle di tornare insieme. Richieste che la donna non avrebbe nemmeno preso in considerazione viste le vessazioni e le minacce subite, perfino con un coltello puntato alla gola.

La donna ha denunciato l’ex marito dopo l’incendio della propria auto, una Ford Focus. Stando a ciò che è emerso dalle investigazioni anche tramite l’analisi delle immagini registrate da alcune telecamere di videosorveglianza della zona, intorno alle 3.15, il 64enne sarebbe sceso dalla propria macchina e si sarebbe diretto verso quella della moglie. Dopo avere cosparso con un liquido infiammabile la parte del

cofano motore, avrebbe appiccato il fuoco con un accendino. Poi si sarebbe dileguato mentre le fiamme divoravano l’auto.