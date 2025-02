Priolo, pubblica un post sui social e l’ex compagno le incendia l’auto

Arresti domiciliari con braccialetto elettronico per un 40enne di Priolo Gargallo (nel Siracusano) indagato per i reati di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e danneggiamento seguito da incendio, ai danni dell‘ex compagna.

Gli investigatori hanno accertato che l’uomo avrebbe iniziato a maltrattare la donna poco dopo l’inizio della loro relazione, nel 2018. Dopo sette anni di aggressioni fisiche, minacce di morte e insulti, la vittima ha manifestato la volontà di interrompere la relazione sentimentale, lasciando l’abitazione in cui convivevano. Da quel momento, l’uomo avrebbe iniziato a perseguitarla, inseguendola fino a casa, tentando con insistenza di approcciarla e danneggiando tutti gli effetti personali che aveva lasciato nella casa familiare.

Qualche settimana fa, inoltre la vittima ha subito anche l’incendio della propria auto. L’uomo avrebbe dato fuoco al veicolo dopo avere notato un post su un social pubblicato dalla donna, ricondotto a una presunta nuova relazione.