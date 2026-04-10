Tremestieri: incendio all’interno di un appartamento

10/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un incendio è divampato questa mattina all’interno di un appartamento a Tremestieri Etneo, in provincia di Catania. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento Nord del comando provinciale di Catania. In particolare, l’incendio si è sviluppato in un appartamento in uno stabile di tre piani fuori terra in via Cristoforo Colombo 3F a Tremestieri Etneo.

L’intervento per l’incendio in un appartamento a Tremestieri

Sul posto i vigili del fuoco hanno provveduto a estinguere l’incendio che aveva già coinvolto materassi e suppellettili. A supporto è stata invitata un’autobotte e un’autoscala dalla sede centrale. L’incendio non ha interessato le abitazioni limitrofe, ma è rimasto limitato all’appartamento di Tremestieri Etneo.

I proprietari, al momento in cui sono scoppiate le fiamme, erano fuori dell’abitazione. Un gatto che era all’interno è deceduto, verosimilmente, per i fumi e i gas prodotti dalla combustione. Da verificare le cause dell’incendio. Oltre ai vigili del fuoco, erano presenti i militari del locale comando dei carabinieri, la polizia locale e i sanitari del servizio 118.

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