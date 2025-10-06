Foto di vigili del fuoco

Agrigento, incendiate due automobili dell’ex assessore Ciulla

06/10/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Incendiate due automobili ad Agrigento. Sono in corso approfondimenti investigativi dopo l’incendio che nella notte ha distrutto due auto di proprietà dell’ex assessore comunale alla Cultura, Costantino Ciulla, e della moglie. Le vetture erano parcheggiate in via Amari, nel quartiere di Villaseta. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i carabinieri, che indagano sulla natura del rogo. 

Crateri Silvestri a pagamento, le interrogazioni all’Ars: «L’Etna è un patrimonio di tutti»
