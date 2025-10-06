Agrigento, incendiate due automobili dell’ex assessore Ciulla

Foto di vigili del fuoco

Incendiate due automobili ad Agrigento. Sono in corso approfondimenti investigativi dopo l’incendio che nella notte ha distrutto due auto di proprietà dell’ex assessore comunale alla Cultura, Costantino Ciulla, e della moglie. Le vetture erano parcheggiate in via Amari, nel quartiere di Villaseta. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i carabinieri, che indagano sulla natura del rogo.