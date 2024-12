A fuoco l’auto del comandante della polizia municipale a Ribera

I carabinieri di Ribera, in provincia di Agrigento, indagano per individuare il responsabile dell’incendio all’auto personale del comandante della polizia municipale Emanuele Caruana. La vettura era parcheggiata in via Brunelleschi, di fronte la sede del comando. L’episodio si è verificato in pieno giorno. Gli investigatori stanno esaminando i filmati ripresi dall’impianto esterno di videosorveglianza. Il sindaco di Ribera Matteo Ruvolo ha condannato l’episodio manifestando solidarietà e vicinanza al commissario Caruana.