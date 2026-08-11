Trapani, morti intossicati i due marinai sulla nave Amisos

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Intossicazione da monossido di carbonio: sarebbero morti così i marinai della nave Amisos, ferma da settimane al porto di Trapani. L’autopsia, disposta dalla procura di Marsala, ha dato le prime risposte sul decesso dei due marittimi turchi, avvenuto il 21 luglio a bordo del mercantile maltese. Partito dalla Germania e diretto in Turchia per trasportare pneumatici triturati. Fino all’allarme lanciato in acque internazionali e recepito dalla capitaneria di porto di Mazara del Vallo. Con due motovedette della Guardia costiera che hanno raggiunto l’imbarcazione.

L’intossicazione a bordo

Secondo i risultati dell’autopsia e la successiva ricostruzione degli inquirenti, uno dei due uomini sarebbe entrato nella stiva per alcuni controlli, accusando un malore. Il collega, andato per soccorrerlo, avrebbe così respirato la stessa aria contaminata, sentendosi male anche lui. Senza riuscire a uscire né a portare fuori il primo marittimo. Restano da completare alcuni accertamenti e, intanto, la nave Amisos resta sotto sequestro nel porto di Trapani. Gli atti saranno trasmessi alle autorità giudiziarie maltesi.