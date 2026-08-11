Carini, minaccia di dare fuoco alla moglie e alla casa

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Doveva starle lontano e invece l’ha raggiunta, con la minaccia di dare fuoco alla casa a Carini e ai presenti, moglie compresa. L’allarme è scattato ieri nel Palermitano. Quando un 50enne ha violato il divieto di avvicinamento alla coniuge, entrando nell’appartamento della donna con una bottiglia di benzina. E minacciando di dare fuoco alla casa e alle persone presenti. La moglie, però, ha attivato l’allarme di radiolocalizzazione, facendo scattare l’intervento dei carabinieri. Che hanno bloccato e arrestato l’uomo, che andrà in carcere.