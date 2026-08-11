Foto di Carabinieri

Atti sessuali con un minore di 14 anni e produzione di materiale pornografico con minori in concorso: questi i due reati contestati a due ventenni che sono stati arrestati dai carabinieri di Caltanissetta. La misura cautelare arriva al termine di indagini nate dalla denuncia del padre della vittima e coordinate dalla magistrata Eliana Manno, che hanno portato all’esame dello smartphone di uno dei due giovani. ù

Atti sessuali con la ragazzina e materiale video diffuso via chat

I due avrebbero intrattenuto rapporti sessuali con una ragazzina di meno di 14 anni scattando fotografie e girando video dei rapporti, diffondendo il materiale via chat. Uno dei due giovani è finito in carcere, il secondo ai domiciliari.