Incendi: rogo a nord di Siracusa, mezzi aerei in azione

Foto di Vigili del fuoco

Un grosso incendio sta interessando il territorio di contrada Carancino, nella zona nord di Siracusa. Il rogo, che sta colpendo boscaglia, sterpaglie e coltivazioni, ha richiesto l’ intervento della protezione civile vigili del fuoco e del corpo forestale. Per permettere l’intervento dei mezzi aerei in totale sicurezza, le autorità hanno dovuto disattivare momentaneamente la linea elettrica nella zona.

A confermarlo è Marco Carianni, sindaco di Floridia: «Il corpo forestale ha richiesto la sospensione dell’energia elettrica per ragioni di sicurezza, poiché sta intervenendo di concerto con i vigili del fuoco su un grosso incendio a Carancino». Il primo cittadino ci tiene a rassicurare la popolazione sulla natura del disservizio: «Non si tratta di una sospensione a seguito di un guasto, ma di un’interruzione volontaria, in quanto si è fatto ricorso a mezzi aerei per la gestione dell’emergenza». La fase critica sembra comunque superata: «Mi hanno comunicato che stanno già ripristinando la corrente, poiché dovremmo essere ormai fuori pericolo», ha concluso Carianni.