Foto di Vigili del fuoco

Incendi: rogo a nord di Siracusa, mezzi aerei in azione

24/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un grosso incendio sta interessando il territorio di contrada Carancino, nella zona nord di Siracusa. Il rogo, che sta colpendo boscaglia, sterpaglie e coltivazioni, ha richiesto l’ intervento della protezione civile vigili del fuoco e del corpo forestale. Per permettere l’intervento dei mezzi aerei in totale sicurezza, le autorità hanno dovuto disattivare momentaneamente la linea elettrica nella zona.

A confermarlo è Marco Carianni, sindaco di Floridia: «Il corpo forestale ha richiesto la sospensione dell’energia elettrica per ragioni di sicurezza, poiché sta intervenendo di concerto con i vigili del fuoco su un grosso incendio a Carancino». Il primo cittadino ci tiene a rassicurare la popolazione sulla natura del disservizio: «Non si tratta di una sospensione a seguito di un guasto, ma di un’interruzione volontaria, in quanto si è fatto ricorso a mezzi aerei per la gestione dell’emergenza». La fase critica sembra comunque superata: «Mi hanno comunicato che stanno già ripristinando la corrente, poiché dovremmo essere ormai fuori pericolo», ha concluso Carianni.

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