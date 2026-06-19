Imprese ed energia: non più solo bolletta, ma decisione strategica

Dalla crisi energetica agli investimenti in autoproduzione, sempre più imprese stanno ripensando il proprio modello di sviluppo. Per molti non si è trattato solo di affrontare bollette più alte, ma di prendere coscienza di una fragilità che, fino a poco tempo fa, veniva sottovalutata. E che, invece, incide sulla redditività aziendale. Proprio la Sicilia, per le caratteristiche del suo tessuto economico, ha vissuto questa trasformazione in modo evidente. Su aziende agricole, imprese agroalimentari, strutture ricettive, attività commerciali e realtà manifatturiere. Per capire come può il mondo imprenditoriale affrontare al meglio questa trasformazione, ecco i consigli di Armando Crispino, commercialista e consulente aziendale, fondatore di Studio Crispino, per la nostra rubrica dedicata alle imprese.

Da voce di spesa a ostacolo per crescere

Da semplice spesa, dunque, il costo l’energia è ormai diventato anche ostacolo alla pianificazione degli investimenti. Da qui nasce l’accelerazione verso le energie rinnovabili. Impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo e soluzioni per l’autoproduzione energetica diventano strumenti per recuperare il controllo su una voce di spesa e sulla gestione aziendale. In questo scenario anche il legislatore sta cercando di favorire gli investimenti legati all’autonomia energetica delle imprese. Consapevole che non si tratti solo di una scelta ambientale, ma anche di una leva concreta per migliorare competitività e stabilità economica. Riducendo l’esposizione alle oscillazioni del mercato energetico e migliorando la prevedibilità dei costi.

Le voci da considerare

Un tassello delicato e a lungo termine della programmazione aziendale, dunque. Che, per essere favvero efficiente, va costruito in una visione ampia. La scelta di realizzare un impianto fotovoltaico, ad esempio, non può essere valutata solo sulla base del costo iniziale o sulla presenza di un incentivo. Occorre uno studio che abbraccia più settori: dall’analisi dei consumi reali dell’azienda a quello dei fabbisogni energetici. Passando per la verifica dei tempi di rientro dell’investimento e la valutazione su come integrare la produzione energetica all’interno della strategia complessiva dell’impresa.

La necessaria visione di lungo periodo

Le aziende che stanno ottenendo i risultati migliori hanno compreso che l’energia sta diventando un fattore produttivo al pari di materie prime, lavoro e tecnologia. Con un ruolo centrale nella pianificazione aziendale. Molte imprese siciliane, in particolare nei settori agricolo e agroindustriale, stanno valutano questi progetti non solo in funzione del risparmio immediato. Ma con l’obiettivo di essere più preparati ad affrontare le sfide dei prossimi anni attraverso una vera e propria scelta imprenditoriale.