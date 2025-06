È stato sollevato dalle gru Hebo Lift 10 e 2 il veliero Bayesian, colato a picco a Porticello (in provincia di Palermo) la notte del 19 agosto dello scorso anno. Già ieri l’imbarcazione era stata portata a galla per inserire altre cime. Questa mattina, lo scafo è stato tirato fuori dall’acqua e sarà finalmente visibile dopo dieci mesi. Subito dopo inizieranno le operazioni per svuotare l’acqua presente nello scafo. Da quel momento, sarà possibile verificare la reazione dell’imbarcazione allo svuotamento. A bordo di una motovedetta sono arrivati ​​il ​​pubblico ministero Raffaele Cammarano che coordina le indagini e i militari della capitaneria di porto che hanno condotto gli accertamenti.

Attorno alla zona del recupero ci sono diverse motovedette della capitaneria per controllare il tratto di mare e verificare che non vi sia versamento di carburante dall’imbarcazione. Sono presenti anche i tecnici dell’Arpa e si stanno utilizzando dei droni che con raggi infrarossi riescono a intercettare il minimo rischio di inquinamento. «L’operazione in corso in questo momento è quella dello svuotamento delle parti accessibili dell’unità – spiega il direttore marittimo della Sicilia occidentale Michele Maltese – dove si può arrivare con le idrovore senza toccare nulla. Una volta effettuata questa prima operazione di svuotamento, che andrà ad alleggerire i pesi, la barca verrà posta in galleggiamento in modo tale da effettuare le prove richieste dal perito della procura».

«Effettuate queste prove, poi si completerà l’operazione di svuotamento, verrà issata dalla gru e poi il pontone insieme al Bayesian comincerà a navigare verso il porto di Termini Imerese – aggiunge il comandante – dove verrà posto in un luogo vigilato a disposizione dell’autorità giudiziaria che in questo momento sta seguendo le operazioni a bordo di una nostra unità». L’albero del Bayesian, 72 metri, tagliato nei giorni scorsi per facilitare le operazioni di recupero e ancora in fondo al mare, verrà recuperato tra domenica pomeriggio e lunedì mattina e trasferito nel porto di Termini Imerese. «I tecnici di Hebo ci dicono che è un recupero molto più semplice», assicura Maltese.

Il naufragio del Bayesian è stato una tragedia: sette persone morirono, tra cui l’imprenditore britannico Mike Lynch, figura di spicco nel mondo della tecnologia. La procura di Termini Imerese ha avviato un’inchiesta per omicidio colposo plurimo e naufragio colposo, iscrivendo nel registro degli indagati il comandante neozelandese James Cutfield, l’ufficiale di macchina Tim Parker Eaton e il marinaio di guardia Matthew Griffith. A rendere ancora più drammatico il recupero, la morte del sub olandese Rob Cornelis Huijben, avvenuta il 9 maggio scorso durante le operazioni di recupero. Per questo secondo incidente è stata aperta una nuova inchiesta, con tre indagati tra i tecnici della società olandese Smit Salvage, per cui lavorava la vittima. Le accuse sono omicidio colposo e violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro.