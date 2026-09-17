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Gela, tenta di sgozzare un’anziana per strada: in carcere un 42enne

17/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Tenta di sgozzare una anziana per strada a Gela, in provincia di Caltanissetta. Un uomo è stato individuato e arrestato dalla polizia, in quanto ritenuto il responsabile. L’uomo è accusato di tentato omicidio per il grave episodio che risale all’8 settembre.

L’uomo che ha tentato di sgozzare un’anziana a Gela

L’uomo, senza alcun apparente motivo, ha aggredito la donna alle spalle afferrandola al collo. Così ha tentato di sgozzare un’anziana con un coltello da cucina. Nel corso dell’azione violenta, l’aggressore ha strattonato la vittima trascinandola violentemente a terra, continuando a colpirla alla testa per poi darsi alla fuga.

I precedenti per maltrattamenti

Il pregiudicato 42enne, già indagato per maltrattamenti contro familiari o conviventi, è stato destinatario di una ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere. Una misura emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Gela, su richiesta della procura. All’uomo è stato contestato anche il reato di porto illegale di armi od oggetti atti a offendere.

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