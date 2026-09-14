Foto di carabinieri

«Lasciamo che gli investigatori facciano chiarezza su quanto è avvenuto». Così Paolo Amenta, sindaco di Canicattini Bagni, nel Siracusano, conferma il ritrovamento del cadavere di un giovane nelle campagne tra il Comune e Noto. E frena sulle ipotesi, con riferimento alla notizia di possibili riti esoterici pubblicata dal quotidiano La Sicilia. Secondo quanto appreso, da un primo esame del corpo non sembrerebbero emergere dettagli riconducibili a un crimine violento. Servirà l’autopsia, all’interno delle indagini condotte dai carabinieri, per chiarire i motivi della morte del giovane. Di cui non si conosce l’identità e, pare, potrebbe trattarsi di un cittadino straniero, forse un trentenne del centro Europa, trasferitosi da poco nella zona. Per aderire, secondo le prime informazioni, a un gruppo di persone che aveva deciso di ritirarsi a vivere nella campagna siciliana. Senza particolari contatti con il paese, che oggi si interroga su questa realtà alle sue porte.