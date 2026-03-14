Foto di carabinieri

Hashish e 33mila euro nascosti tra i palazzi: due arresti a Palermo, denunciata una 72enne

14/03/2026 di , Tempo di lettura 2 min

Due persone sono state arrestate a Palermo dai carabinieri con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, mentre una donna di 72 anni è stata denunciata per favoreggiamento dopo il ritrovamento di una ingente somma di denaro ritenuta provento dell’attività illecita.

L’operazione è stata condotta dai militari della stazione Palermo Falde durante un servizio mirato alla prevenzione e repressione dei reati legati alle sostanze psicotrope. A finire in manette sono stati un 24enne e una 28enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine.

L’intervento in via Di Gregorio

L’intervento è scattato al termine di un’attività di osservazione nei pressi di via Di Gregorio. I carabinieri hanno notato il 24enne avvicinarsi a uno scooter in transito e prelevare un sacchetto di plastica nascosto tra le gambe del conducente e la pedana del mezzo. In quel momento, secondo quanto ricostruito dai militari, la 28enne – affacciata al balcone dell’abitazione dei genitori – avrebbe lanciato all’uomo un mazzo di chiavi. Con quelle chiavi il giovane ha aperto il portone di un edificio situato di fronte alla casa dei suoceri e, prima di allontanarsi rapidamente a bordo della propria auto, ha gettato il sacchetto all’interno dell’androne del palazzo.

I carabinieri sono intervenuti immediatamente e, durante la perquisizione, hanno recuperato la busta appena abbandonata: all’interno erano nascosti dieci panetti di hashish per un peso complessivo di circa un chilogrammo.

Il comportamento sospetto di una 72enne

Le verifiche sono state quindi estese anche agli appartamenti vicini. Durante i controlli l’attenzione dei militari è stata attirata dal comportamento sospetto di una 72enne, parente della giovane arrestata, che dopo essersi affacciata dal balcone è rientrata in casa in modo concitato. Un controllo più approfondito ha permesso di individuare, all’interno di un’intercapedine tra due abitazioni – accessibile soltanto dall’appartamento della donna – due borselli contenenti 33mila euro in contanti. Secondo gli investigatori, la somma sarebbe stata lanciata lì dalla 72enne nel tentativo di nasconderla ai carabinieri. Il denaro è stato sequestrato perché ritenuto possibile provento dell’attività di spaccio.

Per la donna è scattata la denuncia a piede libero per favoreggiamento personale. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, i due arrestati sono stati condotti nella casa circondariale Pagliarelli di Palermo, in attesa dell’udienza di convalida. La sostanza stupefacente sequestrata è stata invece inviata al Laboratorio analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale dei carabinieri per i necessari accertamenti tecnici.

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