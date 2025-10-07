Gravina di Catania, beccato un 23enne che guidava ubriaco

Foto di carabinieri Catania

Beccato mentre guidava ubriaco lungo le strade di Gravina di Catania. Il protagonista è un giovane di 23enne che è stato fermato dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Gravina di Catania, durante un servizio di controllo notturno. Per il 23enne è scattata la denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza.

I controlli in via Gramsci

Intorno alle 4.45 del mattino, una gazzella dei carabinieri in transito lungo via Gramsci ha intimato l’alt al conducente di un’utilitaria che procedeva con guida irregolare, destando il sospetto di un possibile abuso di alcolici. Il conducente, identificato come un 23enne di Mascalucia, mostrava segni evidenti di alterazione psico-fisica. Sottoposto all’alcoltest, è risultato avere un tasso alcolemico di 1,04 g/l, valore oltre il limite consentito dalla normativa vigente.

Le conseguenze per il 23enne che guidava ubriaco a Gravina di Catania

Sulla base degli indizi raccolti, i militari lo hanno denunciato all’autorità giudiziaria per guida sotto l’influenza dell’alcol. È stato disposto il ritiro immediato della patente, in attesa del decreto prefettizio che stabilirà la sospensione del documento fino a sei mesi.