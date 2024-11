Grammichele, con un escavatore è stata portata via la cassa bancomat

Ancora un bancomat assaltato in provincia di Catania. La notte scorsa è toccato alla banca agricola popolare di Ragusa a Grammichele, in piazza Carlo Maria Carafa. In azione, come già successo nei giorni scorsi – Trecastagni – e nelle scorse settimane, un gruppo di malviventi che hanno utilizzato un camion e un escavatore, risultato rubato, per sfondare la parete esterna dello stabile. Come riportato dal sito Grammichele.eu il commando è riuscito a fuggire prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, lasciando lungo il tragitto una macchina incendiata. Sulla vicenda indagano i carabinieri.