Con un escavatore rubano la cassaforte di una banca a Trecastagni

Il furto di una cassaforte in piena notte usando un escavatore. La notte scorsa a Trecastagni, in provincia di Catania, la cassaforte della filiale Unicredit di corso Europa è stata rubata: i ladri hanno utilizzato un escavatore per abbattere una parete esterna dell’edificio e per prelevare la cassaforte. I ladri sono riusciti a fuggire prima che arrivassero le forze dell’ordine. Il mezzo è risultato rubato. Sul caso indagano i carabinieri, dei rilievi si sta occupando la Sezione investigazioni scientifiche dell’Arma.