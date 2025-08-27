Giovane gambizzato allo Zen di Palermo. Avviate indagini

Un giovane di 25 anni è stato ferito la scorsa notte alla gamba sinistra da alcuni colpi d’arma da fuoco allo Zen a Palermo. Il giovane si è presentato al pronto soccorso con una ferita all’arteria tibiale. I medici hanno chiamato gli agenti di polizia. Il ferito, non in pericolo di vita, ha raccontato che stava passeggiando in via Rocky Marciano quando è stato raggiunto dai colpi d’arma da fuoco. Non avrebbe riconosciuto chi ha sparato. L’uomo è stato soccorso e portato all’ospedale Villa Sofia da quattro amici anche loro dello Zen. Sono in corso le indagini per ricostruire quanto successo e risalire a chi ha sparato.