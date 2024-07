Truffano donna nel Messinese, arrestati due catanesi in trasferta

A Gioiosa Marea, in provincia di Messina, un finto carabiniere e un complice, entrambi originari della provincia di Catania, hanno truffato un donna dopo averle fatto credere che il figlio aveva procurato un incidente stradale. L’uomo è stato arrestato dai veri carabinieri e il complice denunciato. La vittima aveva consegnato loro la somma in contanti di 4.000 euro. Grazie ad una segnalazione al numero di emergenza 112 da parte dei residenti della zona sulla presenza di un’auto sospetta, i carabinieri hanno subito individuato la direzione di fuga dei due malviventi e intercettato il veicolo con il quale stavano fuggendo. Bloccati nei pressi del casello autostradale di Patti della A20, sono stati perquisiti e trovati in possesso dell’intera somma di denaro.