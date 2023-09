Palermo: due gemelli sono nati positivi alla cocaina

Due gemelli, un maschio e una femmina, sono nati positivi alla cocaina all’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo. Dopo il parto, la madre – una donna di 32 anni che avrebbe gravi problemi legati alla tossicodipendenza – non ha riconosciuto i figli e li ha lasciati nella struttura del nosocomio. Secondo quanto riporta Repubblica, al momento, la salute dei due neonati preoccuperebbe molto i medici e gli operatori sanitari dell’ospedale palermitano.

Intanto, è stata fatta la segnalazioni alla procura per i minorenni e i due neonati sono stati affidati temporaneamente alla direzione sanitaria e in ospedale è già scattata una gara di solidarietà per aiutare i gemellini.