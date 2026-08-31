Il nome di Franco Battiato viene ricordato in tutta la Sicilia: con il Comune di Gangi, nel Palermitano, che gli ha intitolato il proprio parco urbano. Presenti alla cerimonia di scopertura della targa il sindaco Giuseppe Ferrarello e altre autorità, oltre all’associazione culturale L’Imboscata. Della figura dell’artista si è parlato poi con la presentazione del libro Battiato l’artista di Maurizio Di Bona e Alessio Cantarella. I due, dopo un altro volume dedicato alla biodiscografia disegnata del maestro, stavolta hanno scelto di indagare la poliedricità di Battiato anche pittore e regista. Momento conclusivo, poi con il concerto tributo No Time No Space eseguito dalla formazione Equipaggio Sperimentale.

Il legame di Franco Battiato con Gangi

L’intitolazione del parco urbano di Gangi arriva a 30 anni dalla cittadinanza onoraria conferita a Franco Battiato. Tra i luoghi del cuore e di ricerca artistica del cantautore. Tanto da aver aderito all’associazione Le città di Battiato, insieme ai Comuni etnei di Milo, dove l’artista ha vissuto fino alla morte nel 2021, e Riposto, che gli ha dato i natali. Figura poi, come luogo caro a Battiato, con tracce della sua vita e del suo lavoro, anche Montalbano Elicona, nel Messinese. «Questo parco è un invito alla bellezza e alla ricerca interiore che la sua opera ci ha insegnato», commenta il sindaco di Gangi.