Gambizzato un 19enne a Misterbianco, l’agguato nella macelleria di famiglia

05/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un 19enne è stato gambizzato ieri sera all’interno di una macelleria a Misterbianco, in provincia di Catania. A sparare sarebbero state due persone, entrate all’interno dell’attività commerciale in via Kennedy con il volto coperto. I due avrebbero raggiunto la macelleria Il Leone d’oro a bordo di una moto e indossando dei caschi integrali. Le indagini sono affidate ai carabinieri del comando provinciale di Catania.

L’ipotesi del regolamento di conti

Secondo le prime informazioni dietro la sparatoria non ci sarebbe un tentativo di rapina ma un regolamento di conti. Il 19enne, figlio del titolare della macelleria, è stato trasferito al Pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi Centro. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

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