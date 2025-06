Galvagno indagato per corruzione, le reazioni della politica: «Le accuse non troveranno riscontro»

Foto di Gaetano Galvagno su Facebook

«Conosciamo da anni l’integrità, il rigore amministrativo e l’alto senso delle istituzioni che hanno sempre contraddistinto l’operato del presidente Gaetano Galvagno e, proprio in virtù di queste qualità, siamo fermamente convinti che le accuse rivoltegli non troveranno alcun riscontro nella realtà dei fatti». Lo dice a nome di tutto il gruppo parlamentare di Forza Italia all’Assemblea regionale siciliana, il presidente Stefano Pellegrino in merito alla notizia sull’indagine per corruzione del presidente dell’Ars e forzista Gaetano Galvagno. Pellegrino sottolinea la necessità di una tempestività nell’attività investigativa, affermando di «confidare che le indagini in corso procedano con la massima solerzia, affinché la verità sia accertata in tempi brevi e senza pregiudizi. Il rispetto per il lavoro della magistratura – aggiunge – va coniugato con l’esigenza di tutelare le istituzioni affinché possano lavorare con dedizione e trasparenza».

Anche dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani è arrivata una nota dopo la diffusione della notizia. «Avendo avuto modo, in questi anni, di apprezzarne la correttezza, il rigore morale e la trasparenza nell’azione pubblica, sono certo che il presidente dell’Ars – afferma il governatore dell’Isola – saprà chiarire al più presto le contestazioni che, ad oggi, risultano semplicemente oggetto di indagine. Nel pieno rispetto del lavoro della magistratura, auspico – conclude Schifani – che ogni elemento venga accertato con la massima celerità e chiarezza».