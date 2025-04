Catania, ruba la borsa a una ragazza ma due poliziotti liberi dal servizio lo arrestano

Un 20enne ha approfittato della confusione davanti a un locale del centro storico di Catania per scippare una giovane donna. Senza attirare l’attenzione, si è avvicinato alla vittima e, con violenza, ha cercato di strapparle la borsa, tentando poi di mescolarsi tra la folla per sfuggire. La ragazza, dopo una breve resistenza, ha ceduto per evitare di cadere e ha iniziato a urlare, attirando l’attenzione dei passanti.

Un poliziotto, libero dal servizio e presente in un locale vicino, ha sentito le grida e, accorso in strada, ha notato l’uomo in fuga con la borsa in mano in direzione di via Gemmellaro. Senza esitazione, l’agente lo ha inseguito. Nonostante il poliziotto si fosse qualificato, il ladro ha reagito con violenza, cercando di colpire l’agente con calci e pugni per liberarsi. Solo l’intervento di una collega, anch’essa fuori servizio, ha permesso di fermare definitivamente il giovane, che è stato arrestato con l’accusa di furto con strappo e resistenza a pubblico ufficiale. Successivamente il 20enne è stato condotto in questura. Dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha disposto per lui l’obbligo di firma presso gli uffici di polizia.