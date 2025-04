Oroscopo speciale del 25 aprile 2025: i moti di Venere, da aprile a maggio

La bella Venere, che lega tutti alla sua dorata catena dell’amore, in questo 2025 è stata notevolmente incerta e indecisa! Colpa dei moti retrogradi e del suo ripensamento tra Ariete e Pesci, in cui torna a rifugiarsi preferendo la sua residenza celeste di esaltazione, giusto per farsi rassicurare da Saturno che è corsa ad abbracciare, e che adesso la spinge in Ariete pronta a fare fuoco e fiamme, a esplodere. Anche malamente, visto che si muove in un cielo marziano a lei non troppo congeniale e che non rincorre l’armonia, ma le passioni che esplodono. Venere non è solo pianeta dell’amore, ma dei legami affettivi in genere, riguarda anche la salute e la pelle, e il suo transito in Ariete è tipico delle allergie stagionali. Quale significato avrà questa ripassata in Ariete e che succederà quando, a maggio, arriverà in una delle sue terre, il segno del Toro? Scopriamolo insieme.

ARIETE

Per voi Ariete, questo transito è la prova del nove: indecisi e perplessi dai movimenti della bella Venere tra i vostri gradi e quelli dei Pesci, come lei avete avuto gli stessi dubbi, le stesse incertezze, le stesse insicurezze. La ripresa del suo moto diretto vi lancerà senza paracadute in una nuova e bellissima storia d’amore.

TORO

Venere è il pianeta del Toro, e promette di arrivare da voi a maggio, dandovi concretezza e molta carica in più. Il vostro cielo sembra aprirsi alla speranza e saranno solo i transiti di Marte in Leone e il nervoso Urano nei vostri gradi a poterla mettere in difficoltà: ma non temete, in questa fine di aprile Venere sarà intuitiva e vi porterà un senso più empatico nella relazione.

GEMELLI

Venere, per voi Gemelli, si fa amica e complice. Privilegerà, in queste settimane, i rapporti affettivi in generale, visto che si porrà in un’area del cielo per voi corale, volta a far avverare qualche piccolo desiderio, e convinta di riuscire a mettere su un organico professionale e a volte amicale per un fine comune. Venere vi procurerà rapporti nuovi ed amicizie molto particolari.

CANCRO

Per voi Cancro è una brusca quadratura: il passaggio di ogni pianeta in Ariete a voi risulta urticante perché troppo spartano, privo di diplomazia o dolcezza. E Venere, dai gradi di fuoco del primo segno, potrebbe portare un aumento delle tensioni nella relazione, e portarvi a riflettere su quello che è il tema ricorrente degli ultimi mesi: ovvero le diverse esigenze che richiede il lavoro a scapito di famiglia ed affetti.

LEONE

Stupendo trigono per voi Leone! Finalmente Venere si fa tangibile, concreta e piena di passione come voi l’amate e come avete bisogno che sia. Anche viaggi e nuove curiosità sono favorite, ed è un momento in cui Venere potrebbe addolcire molte dinamiche con i colleghi al lavoro, spazzando via momentaneamente dubbi e muri di incomunicabilità.

VERGINE

La bella notizia, per voi Vergine, è che Venere non solo smetterà di opporsi a voi, ma addirittura sarà in trigono quando passerà in Toro, facendo perdonare quelle altalene emotive e del cuore che hanno reso ondivaghi i vostri sentimenti. Il vostro cielo, inoltre, eredita fortunatamente anche qualche piccolo aiuto familiare, e molti progetti che riguardano una casa e una nuova vita.

BILANCIA

Inizia, per voi Bilancia, un’opposizione diretta proprio dal vostro pianeta, ed è adesso che si misurerà veramente il valore delle cose, degli affetti e delle relazioni affettive e professionali che avete intorno. Il vostro pianeta, e nessuno potrebbe indicarvelo meglio, vi farà comprendere nelle prossime settimane la verità su tanti ordini della vostra vita, le aspettative forse si riveleranno meno generose di ciò che credevate.

SCORPIONE

Termina con questo passaggio di Venere in Ariete il poderoso e importante trigono e sostegno che la bella dea dell’amore mandava a voi Scorpione, dal segno amico dei Pesci. Il che non implicita sicuramente una perdita di qualcosa, ma l’inizio di una costruzione che si basa sulla sicurezza e su tante sfumature di significato, che avranno a che fare con i rapporti che entrano nel vivo, con ciò che comporta investire veramente, con le conseguenze dell’amore e delle responsabilità.

SAGITTARIO

Bellissimo trigono per voi Sagittario, che finalmente abbandonate le insicurezze e che in amore deciderete di condividere tutto fidandovi dei sentimenti che sono sopravvissuti a lunghe prove e maturando che ogni investimento affettivo porta sempre all’arricchimento del vostro personale percorso. Adesso potete anche pensare in grande, avanzare proposte e decidere di costruire per due!

CAPRICORNO

Per voi Capricorno inizia una fase di tensione che non si allenterà prima di metà maggio. Venere, spostandosi in quadratura, vi metterà alla prova, sfidando la vostra pazienza e dirigendo le vostre considerazioni sull’affidabilità di voi stessi in amore e non del partner. Forse state solo maturando che siete un po’ troppo chiusi e che gestire il rapporto a due da una posizione di difesa non vi aiuterà di certo.

ACQUARIO

Amore, finalmente, per voi Acquario! Venere diventa comunicativa e amica, ed ecco che molti di voi si lasciano andare dichiarando i propri sentimenti: se non a qualcuno, almeno a voi stessi. L’amore non è certo un tabù ed ecco che i vostri ghiacci si sciolgono, riscontrerete una ripresa a livello sociale e vi sentirete dire che siete amabili. Qualcuno, che vi stava vicino da tempo, vi dirà che vi ha sempre amati.

PESCI

Stavolta Venere va veramente via dal vostro cielo, cari Pesci. Sappiate che siete la sua dimora di esaltazione e che, nei vostri gradi zodiacali, rende al meglio! Tesaurizzate quindi gli effetti e le condizioni di sicurezza che Venere vi ha portato in questo momento così importante della vostra vita. Il suo transito è stato significativo: chiusi molti percorsi e aperti altri, non vi resta che amare.