Furto con spaccata in un tabacchino a Palermo, per il colpo utilizzate due auto rubate

Hanno sfondato con una Fiat Panda la vetrina di un negozio di tabacchi in via Pietro Scaglione, a pochi passi da via Brunelleschi, a Palermo. Gli agenti della polizia hanno trovato l’auto bruciata in via Paladini. È stato rubato il registratore di cassa, che è stato poi ritrovato a bordo di una seconda vettura, una Fiat 500 anch’essa risultata rubata. Il bottino è ancora da quantificare.