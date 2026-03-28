Furto in un panificio a Gela, scoperto e arrestato

I carabinieri di Gela hanno arrestato un quarantenne pregiudicato, ritenuto responsabile del reato di furto aggravato in un panificio. L’uomo che indossava un berretto e un passamontagna per celare la propria identità, alla vista dei militari, è uscito rapidamente dall’esercizio commerciale dandosi alla fuga. Immediatamente inseguito, è stato bloccato dopo pochi metri e tratto in arresto. Aveva con sé la refurtiva, consistente in una cassa manuale contenente banconote di vario taglio asportata poco prima dall’attività commerciale. Il giudice ha disposto i domiciliari con braccialetto elettronico.