Ruba in una gastronomia e si fa beccare mentre prova a lanciarsi dal tetto: denunciato un 35enne

18/08/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Alla vista dei carabinieri, in giro per un normale controllo notturno, prova a lanciarsi dal tetto di una gastronomia. Non proprio un gesto che è passato inosservato quello di un 35enne di Viagrande che, pensando così di sfuggire ai militari, ha invece attirato l’attenzione su di sé. Finendo bloccato, riconosciuto per i suoi precedenti e, infine, denunciato per furto aggravato. Succede in via Lavinia, ad Aci Sant’Antonio, nel Catanese, dove intorno alle 3.30, i militari del Radiomobile di Acireale hanno notato la poco composta reazione dell’uomo, fermandolo. Il 35enne avrebbe provato a rendere credibile la sua storia, raccontando di essere inseguito da un uomo e, per questo, di aver provato a sfuggirgli salendo sul tetto. Racconto che ha convinto poco i carabinieri, e ancora meno quando hanno trovato nelle sue tasche 63,20 euro in monete, una banconota strappata e un cellulare con l’applicazione torcia ancora accesa. Chiamata sul posto la titolare dell’attività sul cui tetto si trovava il 35enne, i militari hanno constatato come la saracinesca apparisse integra. A essere stata forzata, però, come mostrato anche dalle immagini di videosorveglianza, era stata la porta sul retro. Attraverso cui l’uomo si sarebbe introdotto dentro per poi svuotare la cassa.

