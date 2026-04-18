Foto di carabinieri

Palermo, tredici persone denunciate per furto di energia elettrica

18/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Tredici persone sono state denunciate a Palermo per furto aggravato di energia elettrica. I controlli sono stati effettuati dai carabinieri insieme al personale di Enel. Durante le verifiche sono state «accertate sistematiche violazioni alla rete di distribuzione elettrica domestica», si legge in una nota stampa.

Furti di energia elettrica: i denunciati

Nello specifico, sono state denunciate 9 persone di età compresa tra i 29 e i 79 anni, residenti tra via Brancaccio e cortile La Rocca, i quali avevano predisposto allacci abusivi per alimentare le proprie abitazioni bypassando i sistemi di misurazione. Analogamente, in via Rocco Lentini, sono stati denunciati altri quattro soggetti, di età compresa tra i 22 e i 67 anni, tra i quali figura un giovane già sottoposto al regime della detenzione domiciliare.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Catania, inaugurata la sede della nuova questura
Leggi la notizia

Tredici persone sono state denunciate a Palermo per furto aggravato di energia elettrica. I controlli sono stati effettuati dai carabinieri insieme al personale di Enel. Durante le verifiche sono state «accertate sistematiche violazioni alla rete di distribuzione elettrica domestica», si legge in una nota stampa. Furti di energia elettrica: i denunciati Nello specifico, sono state […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 13 al 19 aprile 2026
di

Nuovo approfondimento della nostra rubrica astrologica con l’oroscopo della settimana dal 13 al 19 aprile 2026. Che vede i segni di fuoco – Ariete, Leone e Sagittario – fin troppo presi dalle cose da fare, brillanti e pieni di energia e fascino. I segni di terra – Toro, Vergine e Capricorno – sono in fase […]

Oroscopo della settimana dal 6 al 12 aprile 2026
di

La settimana dal 6 aprile 2026 pare portare significati di rinascita, con l’oroscopo coerente al periodo pasquale. I segni di fuoco – Ariete, Leone e Sagittario – beneficiano a piene mani di queste nuova voglia di vivere e rinnovarsi. I segni di terra – Toro, Vergine e Capricorno – sembrano risolvere uno dopo l’altro gli […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze