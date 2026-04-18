Palermo, tredici persone denunciate per furto di energia elettrica

Foto di carabinieri

Tredici persone sono state denunciate a Palermo per furto aggravato di energia elettrica. I controlli sono stati effettuati dai carabinieri insieme al personale di Enel. Durante le verifiche sono state «accertate sistematiche violazioni alla rete di distribuzione elettrica domestica», si legge in una nota stampa.

Furti di energia elettrica: i denunciati

Nello specifico, sono state denunciate 9 persone di età compresa tra i 29 e i 79 anni, residenti tra via Brancaccio e cortile La Rocca, i quali avevano predisposto allacci abusivi per alimentare le proprie abitazioni bypassando i sistemi di misurazione. Analogamente, in via Rocco Lentini, sono stati denunciati altri quattro soggetti, di età compresa tra i 22 e i 67 anni, tra i quali figura un giovane già sottoposto al regime della detenzione domiciliare.