Ruba materiale informatico in un negozio. Polizia recupera la refurtiva. Denunciato 30enne

I poliziotti del commissariato Borgo-Ognina hanno denunciato per il reato di furto aggravato, un uomo di 30 anni con precedenti penali in materia di furto. Il malvivente, la scorsa notte, dopo avere forzato una porta finestra si è introdotto in un noto negozio di informatica in via Cosenza, facendo razzia di computer, webcam e di altro materiale informatico. Acquisita la notizia di furto, gli investigatori del commissariato, avvalendosi della collaborazione della polizia Scientifica, hanno avviato tempestivamente le indagini, riuscendo in meno di 24 ore dalla consumazione del furto, a individuare il colpevole e a recuperare la refurtiva che è stata restituita al proprietario.