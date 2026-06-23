Immagine creata con l'intelligenza artificiale

Trapani: in prova a servizi sociali svaligia un appartamento, denunciato

23/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

I carabinieri di Campobello di Mazara, in provincia di Trapani, hanno denunciato per furto un uomo di 46 anni. Sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, l’uomo ha svaligiato un appartamento.

Il furto a Campobello di Mazara

Le indagini sono scaturite da una denuncia di furto in abitazione. A conclusione delle attività investigative, i militari sono arrivati a individuare il presunto responsabile del furto di denaro e gioielli. Che è stato messo a segno in una casa di villeggiatura a Tre Fontane, in provincia di Trapani.

La scena ripresa dalle telecamere

I carabinieri hanno effettuato un sopralluogo nell’appartamento che era stato svaligiato. Fondamentale per le indagini è stata la visione e l’analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza della casa e della zona. Così è emerso che il 46enne, dopo l’effrazione della porta di ingresso, avrebbe rubato denaro contante e monili in oro per un valore di circa 20mila euro. L’uomo è stato denunciato per il furto a Campobello di Mazara.

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