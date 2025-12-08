Due ladri sono stati scoperti dalle telecamere di sorveglianza mentre tentavano un furto all’interno di una abitazione a Catania.

Ladri scoperti dalle telecamere a Catania

Due ladri catanesi di 44 e 47 anni sono stati arrestati dalla polizia a Catania dopo essere stati scoperti dalle telecamere di videosorveglianza. Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Catania hanno raccolto una richiesta d’intervento, arrivata al numero unico di emergenza (112). Una chiamata per allertare i poliziotti di un furto in atto in una abitazione di via Nuovalucello a Catania.

La chiamata al 112

In particolare, nel corso della chiamata, il proprietario ha riferito ai poliziotti ciò che vedeva in tempo reale dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Il sistema, infatti, è installato lungo tutto il perimetro dell’immobile. Così l’uomo è riuscito a scorgere la presenza di due persone, intente a scardinare una tubatura di rame per l’acqua piovana. Ricevuta la segnalazione, i poliziotti della sala operativa hanno inviato le volanti sul posto. Nel frattempo, hanno trattenuto al telefono il proprietario dell’immobile che è stato in grado di fornire la descrizione dei due uomini. L’uomo, inoltre, ha monitorato e spiegato ciò che stavano facendo i due. Fino al momento in cui, non riuscendo a portare a compimento il furto, sono saliti a bordo del loro veicolo e hanno tentato di fuggire.

L’arrivo della polizia

Qualche istante dopo, i due si sono visti sbarrare la strada dagli agenti della squadra volanti, che li hanno intercettati all’incrocio di via Nuovalucello con via Duca degli Abruzzi. A seguito del controllo all’interno del veicolo sono stati rinvenuti attrezzi vari, come cacciaviti e chiavi inglesi. Tutti gli arnesi sono stati sottoposti a sequestro. Dopo la formalizzazione della denuncia da parte del proprietario, che nell’ultimo mese aveva subito alcuni tentativi di accesso nella sua abitazione e il furto di 12 metri di cavi di rame, i poliziotti sono riusciti a ricostruire la dinamica dei fatti.

Arrestati i due ladri scoperti dalle telecamere

I due, che annoverano diversi precedenti per reati contro il patrimonio e per furto in abitazione, sono stati arrestati. L’arresto è avvenuto dopo l’identificazione attraverso il foto-segnalamento negli uffici della polizia scientifica. Informato di quanto avvenuto, il pubblico ministero di turno ha disposto la custodia dei due nelle camere di sicurezza della questura, in attesa del giudizio direttissimo.