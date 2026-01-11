Un doppio assalto notturno ai bancomat del Siracusano: a Palazzolo Acreide e a Buccheri. In entrambi i casi – forse collegati -, quello che resta sono numerosi detriti e la paura dei residenti per due colpi affatto silenziosi. A Palazzolo, il bancomat è stato fatto esplodere, permettendo ai ladri di portare via poco meno di 100mila euro. A Buccheri, invece, la parete che ospita il macchinario è stata sventrata con una pala meccanica. Su entrambi i casi indagano i carabinieri, che stanno visionando le telecamere di videosorveglianza. «C’è un serio problema di sicurezza, su cui non si può temporeggiare – commenta Alessandro Caiazzo, sindaco di Buccheri -. La zona montana è sotto attacco come non mai, con troppi eventi predatori negli ultimi mesi. La comunità è sotto shock e chiede risposte immediate e risolutive».