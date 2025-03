Rubata automobile nella sede della Croce Rossa a Castelvetrano

Foto di Croce Rossa Italiana - Italian Red Cross

La notta scorsa qualcuno ha rubato una Fiat Punto con la livrea istituzionale della Croce Rossa italiana, una motosega, un gruppo di continuità, indumenti e cibo che erano destinati a persone bisognose nella sede del comitato di Castelvetrano della Croce Rossa Italiana. Il furto è stato compiuto nella nuova sede del comitato, nella zona artigianale di Castelvetrano, all’interno dell’ex azienda Agroverde, confiscata alla mafia e trasferita al patrimonio indisponibile del Comune. I ladri sono entrati in azione forzando il portone d’ingresso. All’interno dell’area non era ancora attivo il servizio di videosorveglianza. Il presidente del comitato Giuseppe Cardinale ha presentato denuncia in commissariato.