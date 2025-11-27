Foto di I Press News

Emergenza furti dei contatori dell’acqua a Catania, famiglie restano a secco

27/11/2025

A Catania scatta l’emergenza furti dei contatori dell’acqua. Nelle ore notturne, ignoti stanno sradicando i dispositivi in ottone installati presso le utenze servite da Sidra, lasciando intere famiglie senza acqua e causando disagi sempre più diffusi. Un fenomeno in rapida espansione che, nelle ultime settimane, ha messo a dura prova residenti e tecnici dell’azienda.

I furti dei contatori dell’acqua: fenomeno in crescita che danneggia utenti e servizio

La sottrazione dei gruppi di misura provoca un duplice effetto: da un lato gli utenti restano improvvisamente senza fornitura, dall’altro Sidra è costretta a intervenire con urgenza, sostenendo costi elevati per la sostituzione dei contatori trafugati e mobilitando squadre operative durante la notte. Le manomissioni causano inoltre perdite d’acqua, potenziali allagamenti e squilibri di portata che rischiano di ripercuotersi sulla qualità della rete e sull’erogazione idrica dell’intera collettività.

L’azienda invita chi subisce il furto a presentare immediatamente denuncia alle autorità competenti, necessaria per avviare le procedure di ripristino. «Nonostante le forti criticità – sottolinea il presidente Sidra Mario Di Mulo – continuiamo a garantire continuità ed efficienza del servizio, grazie anche alla collaborazione dei cittadini e delle istituzioni».

