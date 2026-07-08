Foto di carabinieri

Furto al supermercato a Caltanissetta, arrestata una coppia nel parcheggio

08/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un uomo e una donna sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Caltanissetta con l’accusa di furto aggravato in concorso. Secondo quanto ricostruito, i due avrebbero approfittato dell’affollamento dell’ora di pranzo per sottrarre dagli scaffali del supermercato Lidl di via Due Fontane generi alimentari e prodotti per la cura della persona.

Bloccati nel parcheggio

Dopo aver riempito alcuni sacchi e superato le casse eludendo i sistemi antitaccheggio, la coppia avrebbe tentato di allontanarsi verso il parcheggio esterno. I militari della sezione Radiomobile, impegnati in un servizio di controllo del territorio, li hanno però notati e fermati. La successiva perquisizione ha consentito di recuperare numerose confezioni di tonno, creme solari, sughi pronti e cosmetici, risultate poco prima asportate dal punto vendita.

I due indagati sono stati messi a disposizione della procura della Repubblica di Caltanissetta. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato gli arresti e disposto, nei confronti dell’uomo, la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Faida di mafia a Catania, non solo sparatorie: la latitanza tra cotolette, completini e mangiate
Leggi la notizia

Un uomo e una donna sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Caltanissetta con l’accusa di furto aggravato in concorso. Secondo quanto ricostruito, i due avrebbero approfittato dell’affollamento dell’ora di pranzo per sottrarre dagli scaffali del supermercato Lidl di via Due Fontane generi alimentari e prodotti per la cura della persona. Bloccati nel parcheggio […]

Palermo, chiude il café dei gatti Nero Miciok: «Obbligati dai maltrattamenti degli incivili»
Leggi la notizia

Un uomo e una donna sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Caltanissetta con l’accusa di furto aggravato in concorso. Secondo quanto ricostruito, i due avrebbero approfittato dell’affollamento dell’ora di pranzo per sottrarre dagli scaffali del supermercato Lidl di via Due Fontane generi alimentari e prodotti per la cura della persona. Bloccati nel parcheggio […]

Aci Castello, pistola con liquido al peperoncino sulla gente: due feriti
Leggi la notizia

Un uomo e una donna sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Caltanissetta con l’accusa di furto aggravato in concorso. Secondo quanto ricostruito, i due avrebbero approfittato dell’affollamento dell’ora di pranzo per sottrarre dagli scaffali del supermercato Lidl di via Due Fontane generi alimentari e prodotti per la cura della persona. Bloccati nel parcheggio […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 6 al 12 luglio 2026
di

L’oroscopo della settimana dal 6 al 12 luglio 2026 parte con lo splendido Giove in Leone, che si intende perfettamente con Urano e Marte in Gemelli. Auspicando crescita per il Leone, che contrasta però con i dubbi di Plutone, e un’espansione controllata per i segni di fuoco Ariete, Leone e Sagittario. La bella Venere arriva […]

Agenda Formazione

Nuove opportunità di lavoro in Sicilia: i corsi di formazione in edilizia, verde e segreteria
di

Inserirsi per la prima volta nel mondo del lavoro. O tornarci, aggiornando le proprie competenze e qualifiche professionali. L’obiettivo occupazione si fa concreto in alcuni settori e territori, con una domanda di personale qualificato che continua a crescere. E, adesso, è raggiungibile con un nuovo strumento: l’avviso 1 POC 2026 della Regione, per la realizzazione […]

Business in chiaro

Hotel e strutture ricettive: tre incentivi per un investimento competitivo
di

Digitalizzazione, efficientamento energetico e riqualificazione degli immobili: hotel, b&b e varie strutture ricettive hanno oggi diversi incentivi per sostenere gli investimenti del comparto turistico. La vera sfida, però, è utilizzarli all’interno di una strategia di crescita. In un’estate che, con l’arrivo dei turisti e l’ondata di caldo torrido, fa riflettere sui consumi energetici elevati e […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze