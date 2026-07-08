Foto di carabinieri

Un uomo e una donna sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Caltanissetta con l’accusa di furto aggravato in concorso. Secondo quanto ricostruito, i due avrebbero approfittato dell’affollamento dell’ora di pranzo per sottrarre dagli scaffali del supermercato Lidl di via Due Fontane generi alimentari e prodotti per la cura della persona.

Bloccati nel parcheggio

Dopo aver riempito alcuni sacchi e superato le casse eludendo i sistemi antitaccheggio, la coppia avrebbe tentato di allontanarsi verso il parcheggio esterno. I militari della sezione Radiomobile, impegnati in un servizio di controllo del territorio, li hanno però notati e fermati. La successiva perquisizione ha consentito di recuperare numerose confezioni di tonno, creme solari, sughi pronti e cosmetici, risultate poco prima asportate dal punto vendita.

I due indagati sono stati messi a disposizione della procura della Repubblica di Caltanissetta. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato gli arresti e disposto, nei confronti dell’uomo, la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.