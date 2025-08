Furgone si ribalta sull’A18 verso Catania: chilometri di code

Incidente sull’autostrada A18 Messina-Catania, in cui un furgone si è ribaltato nel tratto fra gli svincoli di Fiumefreddo e Giarre, in direzione Catania. Un uomo, alla guida di un furgone che trasportava mangime per animali, per cause da accettare, ha perso il controllo del mezzo che si è dunque capovolto. Inevitabili rallentamenti, con diversi chilometri di code. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale di Giardini Naxos, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. I due occupanti del furgone sono rimasti illesi.