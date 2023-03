Palermo-Messina, un furgone in fiamme. Chiuso un tratto dell’autostrada, traffico bloccato

Traffico bloccato in un tratto dell’autostrada Palermo-Messina per un furgone in fiamme vicino al casello di Buonfornello, nel territorio di Termini Imerese, nel Palermitano. L’autostrada in direzione del capoluogo siciliano è stata chiusa per consentire l’intervento dei vigili del fuoco. Il furgone, che ha preso fuoco per cause che sono ancora in corso di accertamento, trasportava attrezzature elettroniche.