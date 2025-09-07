Foto di Christel Sagniez Pixabay

Catania: denunciati due giovani per accensione di fuochi d’artificio in strada durante un compleanno

Due giovani catanesi denunciati dalla polizia di Stato per avere acceso fuochi d’artificio in strada senza le dovute precauzioni. I fatti sono accaduti intorno alla mezzanotte di ieri, in un’area del quartiere Nesima, dove un gruppo di ragazzi aveva deciso di festeggiare il compleanno di una loro amica accendendo numerosi fuochi pirotecnici.

La polizia, durante un’attività di controllo del territorio, è intervenuta dopo aver notato gli scoppiettii provenienti dal viale Mario Rapisardi. Gli agenti, che stavano pattugliando la zona, hanno subito individuato il luogo di provenienza dei fuochi, una piazzetta nelle vicinanze. Giunti sul posto alcune persone hanno tentato la fuga. Tuttavia, i due principali responsabili, un 24enne e un 28enne, sono stati fermati e, una volta identificati, hanno cercato di giustificarsi raccontando di avere acceso i fuochi per festeggiare il compleanno della loro amica. Gli agenti hanno trovato il contenitore di una batteria di 100 tubi monocolpo, categoria F2, che era stata esplosa senza seguire le dovute cautele e in un luogo pubblico e abitato.

