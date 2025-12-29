Foto di polizia

Fuochi d’artificio illegali in strada e bombe carta: due arresti a Catania

29/12/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Proseguono i controlli della polizia di Catania per contrastare la detenzione illegale e la vendita abusiva di fuochi d’artificio. L’ultimo controllo è avvenuto nella zona di via Plebiscito, dove gli agenti hanno sorpreso due catanesi, di 46 e 21 anni, intenti a esporre e vendere fuochi d’artificio in modo abusivo lungo la strada. Alla vista della volante, i due hanno tentato di allontanarsi frettolosamente dal banchetto improvvisato, sul quale erano esposti 92 prodotti pirotecnici.

Fuochi d’artificio e bombe carta nascoste in macchina

Bloccati e identificati, sono stati sottoposti a controllo, mentre il materiale esplodente veniva immediatamente messo in sicurezza. Insospettiti dalla possibilità che i due potessero detenere altra merce illegale, i poliziotti hanno esteso le verifiche alle auto parcheggiate nelle vicinanze. Dopo un iniziale tentativo di depistaggio, uno dei telecomandi in possesso dei fermati ha consentito di aprire un veicolo all’interno del quale sono stati trovati 21 ordigni rudimentali, successivamente sequestrati.

A quel punto i due hanno ammesso di detenere anche delle bombe carta. Sulla base degli elementi raccolti, il 46enne e il 21enne sono stati arrestati per detenzione e porto di ordigni rudimentali. Tutto il materiale sequestrato, composto dai 21 ordigni artigianali e dai 92 fuochi d’artificio, è stato trasportato in un deposito autorizzato e distrutto nella mattinata odierna a causa dell’elevata pericolosità anche nella semplice custodia.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Oroscopo 2026 segni d’aria: Gemelli, Bilancia e Acquario
Leggi la notizia

Proseguono i controlli della polizia di Catania per contrastare la detenzione illegale e la vendita abusiva di fuochi d’artificio. L’ultimo controllo è avvenuto nella zona di via Plebiscito, dove gli agenti hanno sorpreso due catanesi, di 46 e 21 anni, intenti a esporre e vendere fuochi d’artificio in modo abusivo lungo la strada. Alla vista […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo 2026 segni d’aria: Gemelli, Bilancia e Acquario
di

Ambasciatore astrologico non porta pena: l’oroscopo 2026 dei segni d’aria – Gemelli, Bilancia e Acquario – è segnato da qualche difficoltà. Ma anche, nella seconda parte dell’anno, dalle opportune ricompense. Fra i tre, un solo segno può dirsi più aereo che mai: ed è l’Acquario, per cui il 2026 sarà un anno di eccezionale bellezza, […]

Oroscopo 2026 Gemelli: è l’anno in cui il cielo vi ricompensa
di

Il 2026 di voi Gemelli è davvero ricchissimo di eventi planetari e l’oroscopo promette di ricompensarvi non poco. Proprio a voi che, veloci e immediati come al solito, avete decostruito parte del vostro mondo per procedere verso un’evoluzione più ampia e profonda. E che dovrete tenere duro ancora per un po’ prima della vostra ricompensa: […]

Business in chiaro

Autoproduzione di energia rinnovabile (FER): un’occasione per le imprese siciliane (ma non per tutte)
di

Abbiamo già parlato di bollette. E di come, da costo pressante per le imprese, possa essere affrontato con una strategia. Purché efficace. Con strumenti come il bando Sicilia efficiente (trovi i consigli qui), per ridurre in maniera strutturale il costo dell’energia e finanziare l’investimento con un contributo a fondo perduto significativo. Ma c’è un aspetto […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze