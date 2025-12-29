Foto di polizia

Proseguono i controlli della polizia di Catania per contrastare la detenzione illegale e la vendita abusiva di fuochi d’artificio. L’ultimo controllo è avvenuto nella zona di via Plebiscito, dove gli agenti hanno sorpreso due catanesi, di 46 e 21 anni, intenti a esporre e vendere fuochi d’artificio in modo abusivo lungo la strada. Alla vista della volante, i due hanno tentato di allontanarsi frettolosamente dal banchetto improvvisato, sul quale erano esposti 92 prodotti pirotecnici.

Fuochi d’artificio e bombe carta nascoste in macchina

Bloccati e identificati, sono stati sottoposti a controllo, mentre il materiale esplodente veniva immediatamente messo in sicurezza. Insospettiti dalla possibilità che i due potessero detenere altra merce illegale, i poliziotti hanno esteso le verifiche alle auto parcheggiate nelle vicinanze. Dopo un iniziale tentativo di depistaggio, uno dei telecomandi in possesso dei fermati ha consentito di aprire un veicolo all’interno del quale sono stati trovati 21 ordigni rudimentali, successivamente sequestrati.

A quel punto i due hanno ammesso di detenere anche delle bombe carta. Sulla base degli elementi raccolti, il 46enne e il 21enne sono stati arrestati per detenzione e porto di ordigni rudimentali. Tutto il materiale sequestrato, composto dai 21 ordigni artigianali e dai 92 fuochi d’artificio, è stato trasportato in un deposito autorizzato e distrutto nella mattinata odierna a causa dell’elevata pericolosità anche nella semplice custodia.