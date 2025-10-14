Funerali di Paolo Taormina: giovedì in Cattedrale a Palermo

I funerali di Paolo Taormina si terranno giovedì prossimo, alle 10, nella Cattedrale a Palermo. La bara del giovane ucciso domenica scorsa si trova nella camera ardente del PalaOreto meta di tanti amici e parenti della vittima. Nella camera ardente si sono recati anche il sindaco Roberto Lagalla, diversi assessori e consiglieri comunali. Nella sala del PalaOreto è stata messa una gigantografia di Paolo con scritto: «Non ci sono addii, per noi ovunque tu sia ci sarai sempre». Un altro striscione affisso dai «ragazzi della Noce» recita: «Paolo resterai per sempre il nostro barman».