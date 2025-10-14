Funerali di Paolo Taormina: giovedì in Cattedrale a Palermo

14/10/2025 di , Tempo di lettura 1 min

I funerali di Paolo Taormina si terranno giovedì prossimo, alle 10, nella Cattedrale a Palermo. La bara del giovane ucciso domenica scorsa si trova nella camera ardente del PalaOreto meta di tanti amici e parenti della vittima. Nella camera ardente si sono recati anche il sindaco Roberto Lagalla, diversi assessori e consiglieri comunali. Nella sala del PalaOreto è stata messa una gigantografia di Paolo con scritto: «Non ci sono addii, per noi ovunque tu sia ci sarai sempre». Un altro striscione affisso dai «ragazzi della Noce» recita: «Paolo resterai per sempre il nostro barman». 

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 13 al 19 ottobre 2025
di

Con una Luna che soffia sulla natura più genuina di ogni segno zodiacale, c’è chi sarà più saggio e chi più euforico. Chi dovrà stringere i denti e chi tirerà un sospiro di sollievo. All’interno della nostra rubrica astrologica, ecco l’oroscopo della settimana, a partire da lunedì 13 ottobre 2025, per i 12 dello zodiaco. […]

Oroscopo settimanale dal 6 al 12 ottobre 2025
di

L’oroscopo per questa settimana, da lunedì 6 ottobre, è dominato da Mercurio e Marte, che si uniscono nello stesso segno per decidere di ottenere dei cambiamenti. Sobillano i segni d’acqua – Cancro, Scorpione e Pesci – a creare nuove strategie; mentre Venere è dalla parte dei segni di terra: Toro, Vergine e Capricorno. Scopriamo insieme […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]