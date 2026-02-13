frana di Niscemi

Frana di Niscemi: a rischio la strada provinciale 11

13/02/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Nel corso delle operazioni svolte dalla procura di Gela nell’area della frana di Niscemi è emersa una situazione di rischio per una parte della strada provinciale 11, attualmente l’unica che collega il paese. La procura ha condiviso alcuni aspetti dei primi accertamenti compiuti sulla strada con il Centro operativo Comunale di Niscemi e il Centro di coordinamento dei soccorsi di Caltanissetta, proponendo una soluzione tecnica che consentirebbe di mettere in sicurezza automobilisti e conduttori di mezzi pesanti che quotidianamente circolano, senza dover interrompere la viabilità.

Il sindaco di Niscemi e il personale della prefettura di Caltanissetta e della protezione civile, dopo le comunicazioni dei consulenti dei pm, hanno fatto un sopralluogo in zona. L’attività di indagine proseguirà con l’acquisizione di ulteriori documenti, l’esame di persone informate sui fatti e con ulteriori accertamenti sui diversi luoghi e territori interessati dalla frana.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 2 all’8 febbraio 2026
di

Settimana, dal 2 all’8 febbraio 2026, densa di eventi planetari, con un oroscopo altrettanto ricco. La concentrazione dei pianeti in Acquario aiuta anche Gemelli e Bilancia. Mentre la bella Venere riscalda il cuore dei Pesci, ma anche di Cancro e di Scorpione. Toro, Vergine e Capricorno rimettono tutto a posto: ricaricando le energie, si sentono […]

Oroscopo settimanale dal 26 gennaio all’1 febbraio 2026
di

Questa a partire da lunedì 26 gennaio sarà una settimana che vede un allineamento planetario in Acquario, che favorirà molto anche l’oroscopo di Bilancia e Gemelli. I segni d’aria sono al top, mentre i fuoco Leone, Sagittario e Ariete beneficiano collateralmente dei pianeti. Il Leone un po’ come una sfida e l’Ariete ospiterà il grande […]

Business in chiaro

La sostenibilità come leva per le aziende: i finanziamenti delle banche per chi investe nel futuro
di

Sempre più banche italiane riconoscono il valore delle aziende che puntano alla sostenibilità, facilitando loro l’accesso a finanziamenti e agevolazioni. Rendendo l’investimento su politiche sostenibili non solo una scelta etica, ma una strategia concreta per garantire benefici duraturi alla propria impresa. E anche rafforzare la competitività, stimolando l’innovazione con nuovi prodotti, servizi e modelli di […]

Oltre i motori

Intelligenza artificiale: ecco come l’auto diventa smart
di

Prima sono arrivati i sistemi di sicurezza tecnologici: dai semplici segnalatori per il parcheggio agli assistenti di guida. Utili strumenti entrati ormai nel nostro quotidiano. Che, però, è già pronto a una nuova rivoluzione: l’integrazione dell’intelligenza artificiale, che promette di rendere le nostre auto sempre più sicure e personalizzate. Attraverso sistemi capaci di imparare le […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze