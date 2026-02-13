Frana di Niscemi: a rischio la strada provinciale 11

frana di Niscemi

Nel corso delle operazioni svolte dalla procura di Gela nell’area della frana di Niscemi è emersa una situazione di rischio per una parte della strada provinciale 11, attualmente l’unica che collega il paese. La procura ha condiviso alcuni aspetti dei primi accertamenti compiuti sulla strada con il Centro operativo Comunale di Niscemi e il Centro di coordinamento dei soccorsi di Caltanissetta, proponendo una soluzione tecnica che consentirebbe di mettere in sicurezza automobilisti e conduttori di mezzi pesanti che quotidianamente circolano, senza dover interrompere la viabilità.

Il sindaco di Niscemi e il personale della prefettura di Caltanissetta e della protezione civile, dopo le comunicazioni dei consulenti dei pm, hanno fatto un sopralluogo in zona. L’attività di indagine proseguirà con l’acquisizione di ulteriori documenti, l’esame di persone informate sui fatti e con ulteriori accertamenti sui diversi luoghi e territori interessati dalla frana.