Francofonte, scoperti 40 chilogrammi di alimenti non tracciati in un pub

I carabinieri della stazione di Francofonte e del nucleo antisofisticazione e sanità di Ragusa hanno svolto un servizio straordinario di controllo nel settore della ristorazione. Nel corso dell’attività è stato ispezionato un pub dove sono stati sequestrati circa 40 chilogrammi di alimenti privi delle indicazioni di provenienza oltre alla scoperta di un deposito abusivo per lo stoccaggio di alimenti. Il titolare dell’esercizio – il cui nome non è stato fornito alla stampa – è stato segnalato all’autorità amministrativa e sanzionato per 3.500 euro. Analoghi controlli sono in programma nei prossimi giorni in tutto il territorio provinciale.