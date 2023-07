Incendio aeroporto Catania, le foto dall’interno del terminal andato a fuoco. Ferito un pompiere

L’incendio è stato domato, ma le squadre dei vigili del fuoco sono ancora al lavoro all’interno del terminal A, ossia quello che ieri notte è stato coinvolto nel rogo che ha interessato l’aeroporto Fontanarossa di Catania. Tutta l’area a ridosso del vecchio terminal, stando a quanto risulta a MeridioNews, è stata completamente interessata dall’incendio. Le fiamme si sono propagate anche nella copertura che sostanzialmente coincide con il pavimento della zona partenze. I soccorritori spiegano al nostro giornale che all’interno c’è un’aria irrespirabile e una grande quantità di acqua utilizzata dai vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Prima della riapertura completa, ci sarà bisogno di una certificata agibilità.

Intanto, secondo quanto verificato da MeridioNews, c’è un vigile del fuoco che è rimasto ferito all’interno dell’aerostazione. A prestare i primi soccorsi è stato il personale del 118 che ha disposto il trasferimento del pompiere al Pronto soccorso dell’ospedale San Marco. Il ferito potrebbe avere subito la frattura della gamba destra. All’interno del terminal C, viene segnalata la presenza di un nutrito numero di passeggeri che sarebbero dovuti partire verso i paesi africani e arabi. Chiesto a più riprese, anche a causa del forte caldo, l’intervento del 118 con persone sdraiate a terra e le poche sedie tutte occupate. La protezione civile sta fornendo ai viaggiatori acqua, succhi di frutta e latte.

Alle 13, intanto, è iniziata una riunione in prefettura con tutti gli attori coinvolti. Si attendono a breve ulteriori comunicazioni. L’amministratore delegato di Sac Nico Torrisi ha indicato che l’obiettivo prioritario è la riapertura del terminal C. Al momento, lo scalo è chiuso e, secondo i piani, dovrebbe rimanere chiuso fino alle 14 del 19 luglio. Alcuni voli sono stati dirottati su Palermo, Trapani e Comiso ma migliaia di passeggeri restano in attesa di comunicazioni da parte delle compagnie aeree. Ossia, quelle che dovranno occuparsi della riprogrammazione.