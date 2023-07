Incendio aeroporto Catania, voli cancellati e dirottati: cosa fare e quali sono i diritti dei passeggeri

Riflettori puntati su quanto sta accadendo queste ore all’aeroporto di Catania Vincenzo Bellini. In seguito all’incendio avvenuto nella tarda serata di ieri, tanti sono i disagi e la confusione sul da farsi. «Una situazione che in tutti questi anni di servizio non abbiamo mai vissuto e che dunque ha colto alla sprovvista anche noi», raccontano a MeridioNews da uno degli handling dello scalo.

Voli in partenza cancellati o spostati verso altri scali

In queste ore di riprogrammazione, alcuni voli in partenza da Catania sono stati cancellati, altri dirottati su Palermo e Trapani, di quelli previsti per domani e nei prossimi giorni non si hanno ancora notizie certe. Come ci si dovrebbe comportare? Lo abbiamo chiesto all’avvocato Angelo Sonnino, di AssoPasseggeri, e la risposta non è rincuorante per i passeggeri in partenza da Catania: «Trattandosi di una circostanza eccezionale, le compagnie non hanno l’obbligo di comunicare i cambiamenti con una specifico preavviso – spiega – E non si ha neanche diritto alla compensazione. Il biglietto va rimborsato solo se il volo viene cancellato senza riprotezione». Per chi si trova a Catania in vacanza e sarebbe dovuto tornare a casa, «la compagnia area deve offrire vitto e alloggio quando la riprogrammazione è a distanza di uno o più giorni dal volo schedulato», continua il legale. E se il volo viene riprogrammato a partire da un altro aeroporto? «Le spese di trasporto sono a carico delle compagnie aeree», spiega Sonnino. Qualora non fosse previsto e i passeggeri si trovassero a dover raggiungere gli scali a spese proprie, potranno poi chiedere il rimborso.

Voli in arrivo dirottati

In queste ore, i passeggeri in movimento verso Catania vengono avvertiti dell’atterraggio in altre città siciliane, con successivo trasferimento nel capoluogo etneo. La compagnia aerea Ita airways ha fatto sapere di avere spostato tutti i suoi voli su Palermo, mentre la low cost Ryanair sembrerebbe preferire Trapani, hub della compagnia sull’Isola. Difficile l’utilizzo dello scalo di Comiso, seppur più vicino a Catania, per motivi di ridotta operatività.