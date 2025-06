Formica di fuoco, parte la fase di contrasto della Regione: «Biocida già in distribuzione nel Siracusano»

Al via il programma di contrasto alla diffusione della formica di fuoco nella provincia di Siracusa. L’assessorato regionale del Territorio e dell’ambiente ha iniziato a distribuire il biocida Advion fire ant bait necessario per limitare il proliferarsi dell’insetto scientificamente chiamato Solenopsis invicta. Il biocida, autorizzato dal ministero della Salute per fronteggiare questa emergenza, vanta un profilo tossicologico ottimale, rendendolo la soluzione ideale per affrontare efficacemente l’infestazione in corso in alcune limitate aree del Siracusano. I trattamenti proseguiranno in tutte le aree dove sarà confermata la presenza di Solenopsis invicta, con il duplice obiettivo di contenerne la diffusione nell’immediato e di procedere all’eradicazione completa di questa specie invasiva nel lungo termine.

Il programma è stato attuato con il coordinamento del commissario straordinario per l’emergenza Formica di fuoco Luca Ferlito. «Abbiamo concordato e pianificato l’intervento con il ministero dell’Ambiente, con un dettagliato programma di misure che vede coinvolti anche l’Università di Catania e l’istituto zooprofilattico siciliano – spiega l’assessora Giusi Savarino – e adesso si entra nella sua fase operativa. Il governo Schifani sta monitorando il fenomeno della formica di fuoco e lo sta affrontando con gli strumenti più idonei per garantire l’efficacia dell’operazione, nel rispetto dell’ambiente e dell’ecosistema circostante».